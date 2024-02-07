Погода в Приморье: когда же ждать оттепели

Приморский край по-прежнему находится под влиянием антициклона. Он крепко удерживает свои позиции, поэтому в регионе морозно, но без осадков, сообщили ИА PrimaMedia в Примгидромете.
Среднесуточные температуры за счет морозных ночей на 2 — 6 градусов ниже климатических значений. А вот днем воздух уже хорошо прогревается. Местами на побережье столбики термометров преодолели отметку 0 градусов и были слабоположительными. Однако, ночи пока остаются морозными −18…-27 °С, в горных районах доходит до −34 °С, на юго-востоке и побережье −7…-14 °С.
Но уже в четверг, 8 февраля, синоптическая ситуация изменится. Атмосферное давление станет падать, местами пойдет небольшой снег.
Ночные морозы немного ослабеют, максимальные температуры будут в пределах −1…-10 °С, на юге местами оттепели, 0…+3 °С.
«В четверг ожидается погода без осадков, в ночные часы температуры воздуха сохранятся на уровне прошедшей ночи, а дневные станут немного выше, чем сегодня», — сообщили в Управлении приморской гидрометслужбы.