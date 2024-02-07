Погода в Приморье: когда же ждать оттепели

Среднесуточные температуры за счет морозных ночей на 2 — 6 градусов ниже климатических значений. А вот днем воздух уже хорошо прогревается. Местами на побережье столбики термометров преодолели отметку 0 градусов и были слабоположительными. Однако, ночи пока остаются морозными −18…-27 °С, в горных районах доходит до −34 °С, на юго-востоке и побережье −7…-14 °С.