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Метель, гололёд и мокрый снег: непогода в Омской области сохранится до выходных

Уже в воскресенье на смену оттепели придёт похолодание.
Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 43% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Om1.ru

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в Омской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, местами температура поднимется выше нуля. В среду, 7 февраля, синоптики прогнозируют от 0 до −5 днём.

Вместе с теплом в регион также придёт сильный ветер, ожидаются порывы до 18 м/с, в большинстве районов пройдёт снег, начнётся метель. На дорогах будет налипание мокрого снега и гололёд.

Такая погода сохранится вплоть до субботы, 10 февраля. С 11 февраля начнётся похолодание, которое, согласно долгосрочному прогнозу Gismeteo, сохранится всю вторую декаду февраля. Ожидаются морозы до −38.