В заповеднике под Хабаровском сфотографировали редкую хищницу харзу

Напомним, харза держится небольшими семьями: самка, самец и подросшее потомство, которое может находиться с родителями несколько лет. Ведёт очень скрытный образ жизни. Харза — хищное животное с длиной тела до 80 см и хвостом до 40 см, относится она к семейству куньих. Если её родственники — хорьки и ласки — относительно многочисленны, поэтому их можно заприметить, то харза на наших территориях — штучный зверь, встреча с ним уникальна.