В заповеднике под Хабаровском сфотографировали редкую хищницу харзу

В расположенном в пригороде Хабаровска Большехехцирском заповеднике снова отметилась очень редкая для наших широт харза. Эта родственница куницы обычно водится на территориях с более тёплым климатом. Её привычный ареал — Китай и Гималайские горы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию ФГБУ «Заповедное Приамурье».
— Харза обитает в лесах Юго-Восточной и Восточной Азии. Это достаточно теплолюбивый зверь, поэтому для наших северных широт он редкость. Харза ведет очень скрытный образ жизни, поэтому за полвека наблюдений нам удалось только несколько раз увидеть её следы, — рассказывал специалист по экологическому мониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Готванский. Харзу периодически вносили в список обитателей Большехехцирского заповедника, но всякий раз после исчезновения следов вычёркивали из него.
Впервые харза попалась в объектив фотоловушки в 2019 году. И вновь красивый юркий зверёк позировал перед скрытыми камерами в тайге в январе этого года.
Напомним, харза держится небольшими семьями: самка, самец и подросшее потомство, которое может находиться с родителями несколько лет. Ведёт очень скрытный образ жизни. Харза — хищное животное с длиной тела до 80 см и хвостом до 40 см, относится она к семейству куньих. Если её родственники — хорьки и ласки — относительно многочисленны, поэтому их можно заприметить, то харза на наших территориях — штучный зверь, встреча с ним уникальна.