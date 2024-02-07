В Хабаровске начал работу мобильный отдел полиции

В жилмассивы Хабаровска, где наблюдается рост числа преступлений и правонарушений, теперь направляют целый автобус с сотрудниками ППС. Компоновка машины позволяет оформлять правонарушителей на месте и использовать его как мобильный пункт полиции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Спецавтобус пополнил парк полиции в прошлом году. В этом городская полиция на его базе запустила пилотный проект «Автобус ППС». Машина оперативно выдвигается в проблемные районы. — Автобус предназначен для охраны общественного порядка и поддержания нарядов полиции. Работать он будет по всему Хабаровску. Нам будут ежечасно докладывать оперативную обстановку, и, в зависимости от того, как она будет складываться, в обозначенных точках автобус будет останавливаться и начинать работу, — сообщили в полиции. В состав экипажа автобуса входят шесть человек, полностью экипированных спецсредствами и средствами защиты. Автобус может использоваться как пункт полиции, здесь есть всё необходимое для проверки личности, так и для доставки нарушителей в обычные отделения полиции.



Первой остановкой автобуса стал микрорайон «Пятая площадка». Здесь в коридоре одного из общежитий молодой человек употреблял крепкий алкоголь. На просьбу полицейских предъявить документы на проверку он потянулся к карману, в котором лежал складной нож-бабочка. Опытные сотрудники вовремя заметили угрозу и обезвредили парня. Документов у него не оказалось. Задержанного отвезли в отдел полиции № 2 и составили на него протокол за распитие спиртного в общественном месте. Аналогичный протокол, но уже в самом автобусе, составили на другого гражданина, задержанного у железнодорожного вокзала.



Этой же ночью на безлюдной улице недалеко от пустыря полицейские заметили двух молодых людей с увесистой сумкой. В ней оказалась бухта кабеля. Парней 19 и 16 лет доставили в отдел полиции № 1 для дальнейших разбирательств.