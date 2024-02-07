Первых постояльцев скоро примет хабаровский приют для бездомных собак

Приют будет принимать собак, которых ветеринары признают агрессивными, и предоставлять им пожизненное содержание. Животных будут кормить два раза в день, а горячую пищу будут готовить прямо на территории приюта. В настоящее время подготовлено около 30 клеток для собак, но в перспективе приют сможет вместить до 800 бездомных псов.