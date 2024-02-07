Первых постояльцев скоро примет хабаровский приют для бездомных собак

В ближайшее время в Хабаровске откроется приют для бездомных собак, который уже готов принять своих первых постояльцев. Строительство приюта на территории площадью 2,5 гектара, предоставленной городской администрацией в районе Берёзовского шоссе, началось полгода назад. Все работы финансируются инвестором, а строительством вольеров и клеток занимаются хабаровские общественники, сообщает ИА AmurMedia.
Приют будет принимать собак, которых ветеринары признают агрессивными, и предоставлять им пожизненное содержание. Животных будут кормить два раза в день, а горячую пищу будут готовить прямо на территории приюта. В настоящее время подготовлено около 30 клеток для собак, но в перспективе приют сможет вместить до 800 бездомных псов.
В приюте выразили готовность сотрудничать с волонтерами и неравнодушными гражданами, которые желают оказать реальную помощь. Любая помощь будет полезной, будь то разноска корма или уход за собаками. Приют открыт для любой помощи, которую может предложить человек.