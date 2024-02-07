Из Омска отменили рейс на север страны

Примечательно, что рейсы из Омска до Сургута отменяются уже второй день подряд. Стоит отметить, что перевозчик по этому направлению представлен в расписании Омского аэропорта на 7 февраля 2024 года еще одним маршрутом — до Томска, текущий статус у которого «вылет по расписанию» (в 13:35).