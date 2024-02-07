Из Омска отменили рейс на север страны

Вылет планировался в 16 часов по местному времени. Причина публично не обнародована, есть вероятность, что дело в невостребованности направления у пассажиров.
Примечательно, что рейсы из Омска до Сургута отменяются уже второй день подряд. Стоит отметить, что перевозчик по этому направлению представлен в расписании Омского аэропорта на 7 февраля 2024 года еще одним маршрутом — до Томска, текущий статус у которого «вылет по расписанию» (в 13:35).
Стоит отметить, что наряду с отменой рейса до Сургута аналогичная судьба оказалась у второго из четырех «регулярных» утренних вылетов до Москвы.
Напомним, днем ранее, 6 февраля 2024 года, отменены три рейса.
* данные представлены по состоянию на 8:30 среды, 7 февраля 2024 года.