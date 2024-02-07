Омичку с тяжелыми травмами после ДТП поставили на ноги с помощью имплантов

Омичку удалось поставить на ноги в короткие сроки, проведя операциям по остеосинтезу с использованием титановых имплантов, сообщили во вторник, 6 февраля 2023 года, в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.
«При поступлении сразу перенесла две операции: на органах брюшной полости и остеосинтез костей таза аппаратом внешней фиксации. Грамотная работа анестезиологов-реаниматологов позволила в короткое время стабилизировать ее состояние, и мы смогли выполнить ей вторую операцию по остеосинтезу. Через неделю девушка уже смогла самостоятельно сделать первые шаги», — рассказал врач-травматолог-ортопед больницы Константин Самсонов.
Как добавили в омском Минздраве, с такими травмами пациенты, как правило, лежат по несколько месяцев на вытяжении с аппаратами внешней фиксации. Восстановиться быстрее пациентам позволяют малотравматичные операции по остеосинтезу с использованием титановых имплантов.
Сама омичка, которая является мамой первоклассника, впоследствии поделилась, что снова начала ходить благодаря врачам и поддержке родных.