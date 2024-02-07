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Омичку с тяжелыми травмами после ДТП поставили на ноги с помощью имплантов

В Омске медики БСМП № 1 спасли женщину, которая получила тяжелые повреждения в ДТП, включая перелом костей таза.
Источник: РИА "Новости"

Омичку удалось поставить на ноги в короткие сроки, проведя операциям по остеосинтезу с использованием титановых имплантов, сообщили во вторник, 6 февраля 2023 года, в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

«При поступлении сразу перенесла две операции: на органах брюшной полости и остеосинтез костей таза аппаратом внешней фиксации. Грамотная работа анестезиологов-реаниматологов позволила в короткое время стабилизировать ее состояние, и мы смогли выполнить ей вторую операцию по остеосинтезу. Через неделю девушка уже смогла самостоятельно сделать первые шаги», — рассказал врач-травматолог-ортопед больницы Константин Самсонов.

Как добавили в омском Минздраве, с такими травмами пациенты, как правило, лежат по несколько месяцев на вытяжении с аппаратами внешней фиксации. Восстановиться быстрее пациентам позволяют малотравматичные операции по остеосинтезу с использованием титановых имплантов.

Сама омичка, которая является мамой первоклассника, впоследствии поделилась, что снова начала ходить благодаря врачам и поддержке родных.

здоровье