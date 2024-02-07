За год в Приморье благоустроили 300 общественных пространств

Во Владивостоке прошёл VIII форум общественников края «Живем в Приморье. Решаем вместе». На нём подвели итоги работы по благоустройству территорий, наметили планы на будущее.
Сейчас в Приморье действует сразу несколько региональных программ, в рамках которых инициативные группы граждан могут предлагать свои проекту по благоустройству территории, созданию комфортной городской среды. Можно обновить детские и построить спортивные площадок, сделать прогулочные зоны.
Прямо сейчас продолжается конкурс грантов для ТОСов. В этом году юридически оформленные общественные объединения могут получить на эти цели до 1,5 млн руб. Просто инициативные группы жителей представляют проекты стоимостью до одного миллиона. Прием документов продлится по 16 февраля.
В зале приморского краевого академического театра имени Максима Горького собрались как самые успешные представители инициативных групп граждан, так и те, кто только намеревается принять участие в программе территориального общественного самоуправления и лишь начинает разрабатывать собственные проекты благоустройства.
«Наша задача — удовлетворять потребности людей. Будем делать всё, чтобы оправдать доверие приморцев и помогать делать всё, чтобы у себя на территории они могли решать самые насущные и необходимые задачи. Поэтому мы расширяем количество участников ТОС, увеличиваем суммы, которые организация может получить единовременно. Нужно больше доверять людям, передавать денежные средства, чтобы они сами определяли наиболее важные для них проекты», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«С 15 марта Владивосток на конкурсе жителей будет голосовать за пять лучших площадок, из которых три получат финансирование, а проекты, выдвинутые самими жителями города — реализованы», — рассказал глава администрации Владивостока Константин Шестаков.
Количество заявок ТОСов на получение грантов на благоустройство постоянно растёт Во Владивостоке в 2022 году было 30 предложений, в прошлом году — порядка 65. В 2024-м году, по словам мэра Владивостока, их число должно превысить сотню. Всего по края благоустройство проведено по 300-м адресам.
«Еще пару лет назад у нас было порядка 140 ТОСов и 30 инициативных групп, сейчас это уже 475 территорий общественного самоуправления — в три раза больше, и 240 инициативных групп — рост в шесть раз», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Губернатор Приморья также отметил, что в крае постоянно увеличивают финансирование для реализации проектов ТОС. В 2020 году в крае поддержали 44 проекта на общую сумму 18 миллионов рублей, в 2022 — 97 проектов на 66 миллионов рублей, в 2023 — 319 проектов на 280 миллионов рублей. В этом году сумма будет, как минимум, не меньше.
«Мы участвуем в конкурсе не впервые, уже сделали свой двор, потом улучшили его и окрестности, но не хотим останавливаться и в этом году замахнёмся на ремонт дороги, облагородим стоянку и проведём освещение. Это просто и не надо думать, что ничего нельзя добиться, перемены к лучшему — реальность!», — поделилась активист Анна Шафранникова.
В торжественной обстановке Олег Кожемяко вручил Благодарственные письма Губернатора Приморского края активистам самых эффективных ТОС по итогам прошлого года.
Кстати, перед форумом «Живём в Приморье. Решаем вместе» губернатор края Олег Кожемяко проехал по нескольким адресам во Владивостоке, где в прошлом году появились новые объекты. Например, на Светланской 85 сделали реконструкцию лестницы на придомовой территории дома-памятника лейтенантов ТОФ. А на Тунгусской, 69 построили площадку для игр и спорта детям.
Добавим, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам развития территориального общественного самоуправления и благоустройства.
«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решений», — говорит Владимир Путин.