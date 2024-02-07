За год в Приморье благоустроили 300 общественных пространств

«Наша задача — удовлетворять потребности людей. Будем делать всё, чтобы оправдать доверие приморцев и помогать делать всё, чтобы у себя на территории они могли решать самые насущные и необходимые задачи. Поэтому мы расширяем количество участников ТОС, увеличиваем суммы, которые организация может получить единовременно. Нужно больше доверять людям, передавать денежные средства, чтобы они сами определяли наиболее важные для них проекты», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.