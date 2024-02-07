От «Топкинского цемента» не обнаружили экологических нарушений

Чиновники добавляют, что в Кузбассе растёт потребность в цементе: в 2022 году она составляла 450 тысяч тонн, в 2023 — 516 тысяч. В этом году в регионе возводят 1 млн кв. м., а в перспективе эту цифру планируют увеличить.