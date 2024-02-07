От «Топкинского цемента» не обнаружили экологических нарушений

Как рассказал глава Топок Сергей Фролов, результаты девяти проб воздуха показали отсутствие нарушений со стороны «Топкинского цемента». Ранее на выбросы от завода жаловались местные жители.
Тем не менее в этом году на предприятии проведут техническое перевооружение газоочистки, заменят фильтровальные рукава на цементных мельницах и силосах. Поэтапное обновление электрофильтров позволит оснастить новым оборудованием, которое снижает количество выбросов пыли на 89% в год, четыре печи.
Чиновники добавляют, что в Кузбассе растёт потребность в цементе: в 2022 году она составляла 450 тысяч тонн, в 2023 — 516 тысяч. В этом году в регионе возводят 1 млн кв. м., а в перспективе эту цифру планируют увеличить.
Проблема с экологией остро встала и в Калтане, где чадит местная ГРЭС. На смену экологической катастрофе недавно там пришла коммунальная: жителям отключили горячую воду.