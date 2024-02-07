В фотоловушку нацпарка «Башкирия» попала крадущаяся за добычей рысь — видео

На этот раз в объектив фотоловушки попала рысь, которая мягкой поступью кралась по ночному лесу в поисках добычи.
«Ее лапы зимой обрастают густой щетиной, защищающей от мороза и позволяющей не проваливаться под снег. Это дает ей большое преимущество при погоне за копытными животными».
Окрас рыси приспосабливается к зимним пейзажам, становится светлее, из-за чего эту дикую кошку сложно заметить в лесу.
«Бегает она не так быстро, как заяц, но в прыжке может ускоряться до 50 километров в час», — отмечается в телеграм-канале нацпарка «Башкирия».
Ранее в фотоловушку нацпарка попало одно из самых быстрых наземных млекопитающих. Им оказался заяц-русак. Его скорость может достигать 72 километров в час.