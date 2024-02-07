Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Башкирии

По данным Башгидромета, 7 февраля в отдельных районах ожидается метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0, −5 градусов.