Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Башкирии

Сегодня в республике прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега, местами до сильного, сообщили синоптики республики.
Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 43% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, 7 февраля в отдельных районах ожидается метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0, −5 градусов.

В последующие два дня в регионе также прогнозируется снег, метель и снежные заносы.

Как сообщал накануне вечером Башинформ, на трассах Башкирии из-за непогоды вновь введены ограничения движения.