Владивосток поднялся на 32 позиции в рейтинге по общественному транспорту

В результате проведенной реформы общественного транспорта Владивосток смог значительно улучшить свои позиции в рейтинге качества по этому направлению в России. По данным центра компетенций SIMETRA, город занял 20-е место с набранными 62,1 балла. Это существенный прогресс по сравнению с прошлым годом: тогда город получил 54 балла и находился в середине списка. Теперь он поднялся аж на 32 позиции, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Эксперты отмечают, что основной акцент в проведенной реформе был сделан не на изменение маршрутной сети, а на исправление системы тарифного регулирования и обновление парка транспортных средств. Несмотря на отсутствие грандиозных изменений, введение единого проездного билета и организация выделенных полос улучшили качество общественного транспорта города.
Приморская столица в рейтинге опередила Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Благовещенск. Другие города ДФО в сотню не попали.
В сообщении агентства также отметили, что успех реформы общественного транспорта во Владивостоке может стать образцом для других регионов страны, в которых также требуется улучшение этой отрасли.