Владивосток поднялся на 32 позиции в рейтинге по общественному транспорту

В результате проведенной реформы общественного транспорта Владивосток смог значительно улучшить свои позиции в рейтинге качества по этому направлению в России. По данным центра компетенций SIMETRA, город занял 20-е место с набранными 62,1 балла. Это существенный прогресс по сравнению с прошлым годом: тогда город получил 54 балла и находился в середине списка. Теперь он поднялся аж на 32 позиции, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».