В Хабаровском крае открылось еще 4 ледовых переправы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Они были оборудованы в Ульчском районе между населенными пунктами Тыр и Сусанино, Кальма и Тыр, Тахта и Кальма, Киселевка и Циммермановка.
Все переправы сделаны с учетом требований.
Всего в Хабаровском крае открыто 28 ледовых переправ в: Амурском- 1, Аяно-Майском — 3, Верхнебуреинском- 1, Охотском — 4, Николаевском — 3, Хабаровском — 2, Ульчском- 5, Комсомольском — 1, а также в районах имени Полины Осипенко — 4, и имени Лазо — 3 и в Хабаровске.