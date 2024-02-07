В Хабаровском крае открылось еще 4 ледовых переправы

Всего в Хабаровском крае открыто 28 ледовых переправ в: Амурском- 1, Аяно-Майском — 3, Верхнебуреинском- 1, Охотском — 4, Николаевском — 3, Хабаровском — 2, Ульчском- 5, Комсомольском — 1, а также в районах имени Полины Осипенко — 4, и имени Лазо — 3 и в Хабаровске.