В омских Нефтяниках из-за ДТП скопилась огромная пробка

Что в Советском округе Омска. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 8:50 утра, авария случилась в районе остановки «Медицинская академия» по направлению из центра города.
Судя по карте ресурса, авария затрудняет движение в левом и правом ряду, а машины стоят в плотной пробке по меньшей мере от Аграрного университета. Причем по улице Институтская в направлении Красного Пути также сложилась большая пробка.
В целом по городу загруженность городских дорог утром 7 февраля оценивается в 6 баллов. Заторы, в частности, наблюдаются на ленинградском мосту в сторону центра, по улицам Конева в сторону метромоста, Партизанская, Щербанева, Думская, Герцена, Чернышевского, Кемеровская, 2-я Восточная, 5-я Кировская.