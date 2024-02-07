В Уфе названы зоны ответственности властей за уборку снега

По информации мэрии Уфы, в ведении муниципалитета находится расчистка городских территорий, основная часть которых — проезжие части улиц, автомагистрали, мосты и путепроводы, парки и скверы.
Но чаще уфимцы замечают не состояние дорог и парковых территорий, а снежную кашу или наледь под ногами при выходе из своего подъезда и горы снега, укрывающие собой детские площадки.
Особое внимание они должны уделять обеспечению проезда транспорта по внутриквартальным и внутридворовым проездам, особенно служб экстренного реагирования. Во избежание травматизма жителей необходимо оперативно расчищать пешеходные дорожки и тротуары от снега и наледи, обрабатывать их противогололедными материалами.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе эвакуируют автомобили, мешающие коммунальщикам убирать снег.