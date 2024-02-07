В Уфе 7 февраля перекроют несколько улиц

Как сообщили в администрации Уфы, с 7 до 15 часов будет закрыт проезд по ул. Советская на участке от ул. Заки Валиди до ул. Тукаева.
С 14 до 18 часов — вдоль дома № 15 по ул. Первомайской на участке от ул. Первомайской до ул. Конституции.
И с вечера 6 февраля закрыта для движения Крайняя правая полоса четной стороны от дома № 9 до ул. Новомостовой. Ограничение будет действовать до 17 часов.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать перекрытие движения при планировании поездок.