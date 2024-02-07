В Театр драмы Кузбасса приедет на гастроли Томский драмтеатр спустя 7 лет

С 28 февраля по 2 марта состоятся обменные гастроли Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского и Томского областного театра драмы. В последний раз томичи представляли свои спектакли на кемеровской сцене в 2016 году в рамках проекта «Гастрольная карта Сибири II».