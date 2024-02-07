В Театр драмы Кузбасса приедет на гастроли Томский драмтеатр спустя 7 лет

С 28 февраля по 2 марта состоятся обменные гастроли Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского и Томского областного театра драмы. В последний раз томичи представляли свои спектакли на кемеровской сцене в 2016 году в рамках проекта «Гастрольная карта Сибири II».
Кемеровчане и жители города смогут познакомиться с тремя премьерами последних лет: комедией «Очень дорогая тетя», фантастической драмой «Созвездия», трагикомической сказкой для взрослых «Король-Олень» и двумя уже проверенными временем постановками. Так, 2 марта в 12 часов юных зрителей и их родителей ожидает сказка «Маленькая Баба-Яга», а вечером того же дня — известная кемеровскому зрителю притча «Поминальная молитва».
Обменные гастроли Театра драмы Кузбасса и театров Сибирского федерального округа стартовали в преддверии юбилейного сезона — в июне прошлого года на кемеровской сцене лучшие работы представил Русский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова (г. Абакан), в сентябре — Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина (г. Барнаул), а 2024 год открыли гастроли Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».