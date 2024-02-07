В Башкирии участок трассы М-5 «Урал» закрыт для автобусов и грузовиков

Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Приуралье».
Причина — неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.
«Ориентировочное время окончания ограничения движения — 7 февраля, в 13.00 местного времени», — добавили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.
Накануне вечером на некоторых трассах Башкирии из-за непогоды вновь введены ограничения движения, сообщал Башинформ.
Сегодня в республике прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега, местами до сильного, сообщил ранее Башинформ.