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В Башкирии участок трассы М-5 «Урал» закрыт для автобусов и грузовиков

С 8 часов утра 7 февраля закрыто движение для автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автодороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1194 по 1370 км (на территории Башкирии — Туймазинский и Буздякский районы).
Источник: Башинформ

Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Приуралье».

Причина — неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

«Ориентировочное время окончания ограничения движения — 7 февраля, в 13.00 местного времени», — добавили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Накануне вечером на некоторых трассах Башкирии из-за непогоды вновь введены ограничения движения, сообщал Башинформ.

Сегодня в республике прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега, местами до сильного, сообщил ранее Башинформ.