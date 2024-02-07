В Башкирии участок трассы М-5 «Урал» закрыт для автобусов и грузовиков

С 8 часов утра 7 февраля закрыто движение для автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автодороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1194 по 1370 км (на территории Башкирии — Туймазинский и Буздякский районы).