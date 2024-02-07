Доброволец из Новосибирска с позывным «Вирус» спасает раненых бойцов

Мужчина с позывным «Вирус» спасает жизни бойцов в зоне СВО. Его наградили Орденом Мужества. Об этом сообщил Сиб.фм.
Депутат из Барабинска Новосибирской области Константин Терещенко рассказал о добровольце с позывным «Вирус». Недавно депутат вернулся из зоны СВО, куда он доставил 5 автомобилей, 3 из которых носят позывные погибших бойцов.
Терещенко рассказал о необычной встрече с добровольцем из Новосибирска Алексеем с позывным «Вирус». С начала 2022 года медик вернул к жизни не одного бойца.
«Последний раз вытащил семерых, но засчитали шестерых, потому что один не смог доехать до госпиталя», — рассказал «Вирус».
Он также отметил, что в настоящее время им нужны антибиотики, чтобы вводить их раненым. Его ставят по назначению врача в течение 5−10 дней. А зимой необходимы противовирусные, так как есть ОРВИ и пневмонии.
В зоне спецоперации также нужны мази для обработки ран и даже физраствор.
Недавно «Вирус» наградили Орденом Мужества за вынос раненых с передовой. Медик выразил благодарность новосибирцам, оказавшим гуманитарную помощь.