6 февраля Красноярский ХК «Енисей» на выезде проиграл «Старту». Матч очередного тура Суперлиги прошел в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 1:4.
Единственный мяч красноярцев забил Сергей Ломанов.
— Не получилось забить больше, чем «Старт». Почему? Вы же сами все видели… И все прекрасно видели, те болельщики, которые в хоккее разбираются, — сказал после игры Алексей Щеглов, главный тренер «Енисея».
Следующий матч наша команда снова проведет на выезде. 9 февраля «Енисей» встретится с ульяновской «Волгой».