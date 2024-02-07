Похолодание до −15 и метели придут в Новосибирскую область

Холодную погоду прогнозируют синоптики в конце этой недели в Новосибирской области. Местами температура опустится до −15 градусов по Цельсию. Информацию опубликовали специалисты Западно-Сибирского УГМС.
Сегодня, 7 февраля, днем температура опустится до 0, −5 градусов. Ветер достигнет скорости 4−9 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно погода будет без осадков, утром местами возможна изморозь. На дорогах гололедица.
В четверг, 8 февраля, ночью температура опустится до −4, −9 градусов, местами до −15. Днем столбики термометров покажут значения в пределах −4, +1 градусов. Ночью ожидается погода без осадков, днем — небольшой, местами умеренный, мокрый снег, а также гололед. В отдельных районах возможны метели. Ночью скорость ветра достигнет значений 4−9 метров в секунду, днем — 7−12 метров в секунду.
В пятницу, 9 февраля, ночью синоптики прогнозируют температуру −3, −8 местами до −14 градусов. Днем потеплеет — от −1 до +4 градусов. Ночью и днем ожидается небольшой снег, мокрый снег, а также гололед. В отдельных районах возможны метели. Ночью скорость ветра достигнет значений 7−12 метров в секунду, днем — от 11 до 16 метров в секунду.
Ранее мы писали о том, что потепление до +1 придёт в Новосибирскую область.
Андрей Иванов