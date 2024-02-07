Похолодание до −15 и метели придут в Новосибирскую область

В пятницу, 9 февраля, ночью синоптики прогнозируют температуру −3, −8 местами до −14 градусов. Днем потеплеет — от −1 до +4 градусов. Ночью и днем ожидается небольшой снег, мокрый снег, а также гололед. В отдельных районах возможны метели. Ночью скорость ветра достигнет значений 7−12 метров в секунду, днем — от 11 до 16 метров в секунду.