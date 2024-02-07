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В новосибирскую детскую больницу на левом берегу закупят обогреватели

НОВОСИБИРСК, 7 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске планируют закупить пять обогревателей в больницу, которая находится в Кировском районе на левом берегу. Заказчиком выступает ГБУ НСО «Медтранс № 3». Соответствующий тендер опубликован на сайте «Госзакупки».

«Предметом контракта является поставка приборов отопительных электрических бытовых приборов. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений 2024 года», — говорится в аукционной документации.

Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2024 года. Всего подрядчик должен предоставить в больницу по адресу: улица Вертковская, дом 3/1, пять обогревателей.

Напомним, 11 января 2024 года на левобережье произошла серьезная коммунальная авария, которая оставила без отопления жилые дома и социальные объекты. Без тепла люди находились две недели. В городе был введен режим ЧС.

здоровье