В новосибирскую детскую больницу на левом берегу закупят обогреватели

«Предметом контракта является поставка приборов отопительных электрических бытовых приборов. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений 2024 года», — говорится в аукционной документации.
Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2024 года. Всего подрядчик должен предоставить в больницу по адресу: улица Вертковская, дом 3/1, пять обогревателей.
Напомним, 11 января 2024 года на левобережье произошла серьезная коммунальная авария, которая оставила без отопления жилые дома и социальные объекты. Без тепла люди находились две недели. В городе был введен режим ЧС.