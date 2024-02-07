Красноярка, родившая в 13, отметила свое восемнадцатилетие в психушке

Напомним, что в 2020 году по всей России прогремела история о Даше, которая забеременела в 13 лет. Она обвинила в этом 10-летнего мальчика, но после выяснилось, что отец — не он. Накануне девушке исполнилось 18 лет, а ее родившейся дочери — 4 года.