Красноярка, родившая в 13, отметила свое восемнадцатилетие в психушке

Напомним, что в 2020 году по всей России прогремела история о Даше, которая забеременела в 13 лет. Она обвинила в этом 10-летнего мальчика, но после выяснилось, что отец — не он. Накануне девушке исполнилось 18 лет, а ее родившейся дочери — 4 года.
Свое совершеннолетие девушка отметила в психбольнице. Близкие передали ей торт со свечками через форточку, чтобы та смогла загадать желание.
Она объяснила в соцсетях, что накануне у нее случился нервный срыв из-за нехватки денег. Девушка неделю ночевала в подъездах, пребывая в своих страданиях.
Многие осуждают девочку за ее образ жизни, так как предполагают, что там присутствует алкоголь, наркотические вещества и заработок на фотографиях в стиле «ню».