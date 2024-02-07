Острый дефицит водителей троллейбусов зафиксировали в Новосибирске

В период распространения COVID-19 в 2020 — 2021 годах наблюдался значительный отток водителей. Массовых увольнений при этом не было. В 2022—2023 уволились 333 водителя, на работу устроились 339 человек. Чаще всего водители увольнялись по собственному желанию.