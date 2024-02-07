В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах воссоздали три зенитных фонаря

Три зенитных фонаря воссоздали в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в ходе реставрации его корпусов. Для возвращения световым куполам исторических размеров и расстекловки специалисты использовали архивные материалы и первоначальные чертежи.
«В процессе эксплуатации здания остекление исторических зенитных фонарей было утрачено. Световые купола, которые размещались в зимнем саду до начала работ, имели искаженную форму и расстекловку, не соответствующую первоначальному виду, а вместо стекла — пластиковое заполнение. Такой вид они приобрели в ходе ремонта в 1980-х годах. Но, по задумке авторов, они должны наполнять пространство естественным светом, поэтому в процессе работ их полностью заменили», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
По первоначальному замыслу архитекторов, зенитные фонари диаметром восемь метров должны были создавать в зимнем саду главного корпуса Московского дворца пионеров эффект открытого неба — ощущение большого количества воздуха и света, а также дополнительно освещать пространство.
Каждый купол фонарей был спроектирован в виде треугольников, вписанных в сферу. Такая конструкция, несмотря на простоту решения, обладала хорошей жесткостью. Остекление куполов первоначально было выполнено из органического стекла, а элементы его каркаса — из спаренных уголков мелкого профиля. Купола монтировали последовательно от основания к вершине навесным методом без лесов и временных стоек. При сборке элементов болты изначально полностью не затягивались — это обеспечивало подвижность конструкции до замыкания сетки купола в верхнем центральном узле.
Проект воссоздания зенитных фонарей архитекторы разработали на основании архивных документов. Затем на заводе изготовили новые световые купола. Каркас сделали из алюминиевого профиля для наружных конструкций, а стекла нетипичной треугольной формы — из закаленного материала: он пропускает больше света и лучше обеспечивает растения ультрафиолетом. Все три купола собрали в цеху, а детали подписали и пронумеровали. Для удобной транспортировки их разобрали, а уже на месте снова собрали, как конструктор. Над монтажом каждого купола трудились 20 специалистов.
Теперь зенитные фонари вновь стали центральным элементом оформления зимнего сада Московского дворца пионеров.