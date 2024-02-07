В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах воссоздали три зенитных фонаря

Проект воссоздания зенитных фонарей архитекторы разработали на основании архивных документов. Затем на заводе изготовили новые световые купола. Каркас сделали из алюминиевого профиля для наружных конструкций, а стекла нетипичной треугольной формы — из закаленного материала: он пропускает больше света и лучше обеспечивает растения ультрафиолетом. Все три купола собрали в цеху, а детали подписали и пронумеровали. Для удобной транспортировки их разобрали, а уже на месте снова собрали, как конструктор. Над монтажом каждого купола трудились 20 специалистов.