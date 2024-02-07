Власти Ростова рассказали, как будут латать ямы на дорогах

«Мы готовы к работе с этими объёмами. Устранение аварийных дефектов дорожного полотна начинается с первых дней января и продолжается в течение всего года. В зимний период работы ведутся с использованием литой асфальтобетонной смеси, а с наступлением тепла применяются более эффективные технологии ремонта — традиционные горячие асфальтобетонные смеси, а также струйно-инъекционный метод», — пояснил глава администрации.