Власти Ростова рассказали, как будут латать ямы на дорогах

Каждый год в Ростове разрушается до 150 тысяч квадратных метров дороги. Об этом заявил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.
«Мы готовы к работе с этими объёмами. Устранение аварийных дефектов дорожного полотна начинается с первых дней января и продолжается в течение всего года. В зимний период работы ведутся с использованием литой асфальтобетонной смеси, а с наступлением тепла применяются более эффективные технологии ремонта — традиционные горячие асфальтобетонные смеси, а также струйно-инъекционный метод», — пояснил глава администрации.
Он отметил, что к началу февраля устранили 14 тысяч квадратных метров ям. Каждую ночь работает от 12 до 14 бригад.
Ведётся и претензионная работа к ресурсным компаниям, которые плохо восстанавливают асфальт на дорогах.
«С наступлением благоприятных погодных условий мы приступим к комплексному ремонту дорог», — пояснил Алексей Логвиненко. На эти цели заложено 1,5 млрд рублей.
Ранее мы писали о проблемах с ямами на дорогах в Ростове.