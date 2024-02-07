Главные новости за 6 февраля

110 лет назад родился Тавлай Валентин Павлович, белорусский поэт, деятель революционно-освободительного движения в Западной Беларуси. С 1932 года на подпольной работе в Западной Беларуси, один из организаторов Литературного фронта крестьянско-рабочих писателей. В 1934 году был арестован, осужден на 8 лет тюрьмы. С 1939 года в районной периодической печати на Гродненщине. Участник партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В 1945—1947 годах работал в Литературном музее Я. Купалы. Автор сборников стихотворений, поэм, литературно-критических статей о творчестве Я. Купалы, Я. Брыля, Ф. Пестрака и др. Умер в 1947 году.