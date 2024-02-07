Главные новости за 6 февраля

ВЧЕРА
Главы МИД Беларуси и Узбекистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и промкооперацию.
Делегация из Минска участвует в II Форуме регионов Беларуси и Узбекистана.
Строительство МТК, поставки сельхозпродукции и оборудования. Что предлагает Беларусь Южному Судану.
Крутой: Беларусь и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов.
Анфимов отметил надлежащие условия подготовки к выборам депутатов в Беларуси.
В каких сферах можно использовать исследовательский реактор, пояснил специалист.
«В мире прогнозируется резкий рост онкозаболеваемости». Онколог о ситуации в Беларуси.
Без срока давности: могилевские следователи раскрыли резонансное дело спустя четверть века.
От волейбола до карате. Какие международные спортивные соревнования пройдут в Беларуси в 2024-м.
Катастрофа и солидарность века. Год после землетрясений в Турции.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Стоматологическая служба в Республике Беларусь: организация медицинской помощи, новые методики и технологии», приуроченная к Международному дню стоматолога. Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Модельная школа GloriLo в развитии и набор учащихся в группы». Начало в 12.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Путешествуем по Беларуси: популярные маршруты и необычные места Минска и Минской области». Начало в 15.00.
Выставка «Холокост: без права на забвение», посвященная Международному дню памяти жертв холокоста, будет работать по 13 февраля в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция насчитывает более 70 документов на русском, немецком и английском языках: книги, периодические издания, брошюры, буклеты. Среди них — исторические, документальные, мемуарные документы, рассказывающие о холокосте как одном из самых чудовищных преступлений нацистов.
Выставка «Салют над Невой», посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, будет работать до 29 февраля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Экспозицию разместили на первом этаже в Музее обороны Брестской крепости. Вниманию посетителей представлены 27 баннеров, на которых изображены фотоснимки, документы, отражающие период блокады и освобождения Ленинграда.
ЗАВТРА
190 лет назад родился Менделеев Дмитрий Иванович, русский химик, член-корреспондент Петербургской академии наук, профессор Санкт-Петербургского университета. В 1869 году открыл один из основных законов естествознания — закон периодической зависимости свойств химических элементов от их атомных масс. Автор свыше 500 печатных трудов, среди которых классический «Основы химии» — первое стройное изложение неорганической химии. Его именем названы улицы в городах Бобруйск, Гомель, Гродно, Лида, Минск и др. Умер в 1907 году.
110 лет назад родился Тавлай Валентин Павлович, белорусский поэт, деятель революционно-освободительного движения в Западной Беларуси. С 1932 года на подпольной работе в Западной Беларуси, один из организаторов Литературного фронта крестьянско-рабочих писателей. В 1934 году был арестован, осужден на 8 лет тюрьмы. С 1939 года в районной периодической печати на Гродненщине. Участник партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В 1945—1947 годах работал в Литературном музее Я. Купалы. Автор сборников стихотворений, поэм, литературно-критических статей о творчестве Я. Купалы, Я. Брыля, Ф. Пестрака и др. Умер в 1947 году.
75 лет назад родилась Муравьева Ирина Вадимовна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (1994). Снималась в фильмах «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1981).