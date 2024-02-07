«Купим большую лопату — откопаем парковку»: в Челябинске из-за мокрого снега буксуют машины и задерживаются самолеты

— Мы пришли на парковку, рядом с нами машина застряла, она и нам проезд загородила, еще один автомобиль на выезде с парковки буксовал. Мы даже не стали пытаться. Вызвали такси, — рассказала читательница КП. — Снег закончится — купим большую лопату, будем откапывать машину и, видимо, половину парковки.