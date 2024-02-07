«Купим большую лопату — откопаем парковку»: в Челябинске из-за мокрого снега буксуют машины и задерживаются самолеты

Погода добавила хлопот челябинским водителям. Февральская оттепель совпала со снегопадом, в результате утром 7 февраля на улицах образовалась непроходимая снежная каша.
Многим автомобилистам даже не удалось выбраться со стоянок.
— Мы пришли на парковку, рядом с нами машина застряла, она и нам проезд загородила, еще один автомобиль на выезде с парковки буксовал. Мы даже не стали пытаться. Вызвали такси, — рассказала читательница КП. — Снег закончится — купим большую лопату, будем откапывать машину и, видимо, половину парковки.
Как сообщили в челябинском Комитете дорожного хозяйства, из-за мокрого снега подрядчики, убирающие дороги, перешли на усиленный режим работы. В первую очередь обещают чистить проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта.
— Просим горожан воздержаться от дальних поездок, отнестись с пониманием и не создавать помех при уборке улично-дорожной сети Челябинска, — обратились к автомобилистам в КДХ.
Отправиться в дорогу из-за погоды не получилось не только у челябинских водителей, но и у авиапассажиров. В городском аэропорту утром задержали два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. Вылеты отложили на 3−5 часов.
Снегопад вставил палки в колеса путешественникам и за пределами Челябинска. Из-за сильного ветра, валящего стеной снега и низовой метели уже ввели ограничения на трассе М-5 в соседних регионах: Оренбургской области и Башкортостане. В частности, в Башкортостане грузовикам и автобусам запретили проезд от Северного до Буздяка (с 1194 по 1370 километры трассы М-5).
— Ожидаются затруднения движения на территории Челябинской области из-за введенных ограничений в данном направлении, — предупредили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Метеорологи не спешат обнадежить челябинцев. По прогнозу, сильный снег и метели будут продолжаться весь день 7 февраля. При этом температура воздуха станет колебаться от −3 до +2 градусов.
Снег продолжится и в следующие два дня, хотя нехарактерное для февраля тепло сменится похолоданием. 8 февраля будет от −5 до 0, в пятницу 9 февраля днем температура опустится до −4, −9 градусов, а в выходные уже будет −13.