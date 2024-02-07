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«Купим большую лопату — откопаем парковку»: в Челябинске из-за мокрого снега буксуют машины и задерживаются самолеты

В Челябинске мокрый снег помешал автомобилистам и пассажирам самолетов.
Сейчас в Ричмонде: -1° 4 м/с 55% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Погода добавила хлопот челябинским водителям. Февральская оттепель совпала со снегопадом, в результате утром 7 февраля на улицах образовалась непроходимая снежная каша.

Многим автомобилистам даже не удалось выбраться со стоянок.

— Мы пришли на парковку, рядом с нами машина застряла, она и нам проезд загородила, еще один автомобиль на выезде с парковки буксовал. Мы даже не стали пытаться. Вызвали такси, — рассказала читательница КП. — Снег закончится — купим большую лопату, будем откапывать машину и, видимо, половину парковки.

Как сообщили в челябинском Комитете дорожного хозяйства, из-за мокрого снега подрядчики, убирающие дороги, перешли на усиленный режим работы. В первую очередь обещают чистить проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта.

— Просим горожан воздержаться от дальних поездок, отнестись с пониманием и не создавать помех при уборке улично-дорожной сети Челябинска, — обратились к автомобилистам в КДХ.

Отправиться в дорогу из-за погоды не получилось не только у челябинских водителей, но и у авиапассажиров. В городском аэропорту утром задержали два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. Вылеты отложили на 3−5 часов.

Снегопад вставил палки в колеса путешественникам и за пределами Челябинска. Из-за сильного ветра, валящего стеной снега и низовой метели уже ввели ограничения на трассе М-5 в соседних регионах: Оренбургской области и Башкортостане. В частности, в Башкортостане грузовикам и автобусам запретили проезд от Северного до Буздяка (с 1194 по 1370 километры трассы М-5).

— Ожидаются затруднения движения на территории Челябинской области из-за введенных ограничений в данном направлении, — предупредили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Метеорологи не спешат обнадежить челябинцев. По прогнозу, сильный снег и метели будут продолжаться весь день 7 февраля. При этом температура воздуха станет колебаться от −3 до +2 градусов.

Снег продолжится и в следующие два дня, хотя нехарактерное для февраля тепло сменится похолоданием. 8 февраля будет от −5 до 0, в пятницу 9 февраля днем температура опустится до −4, −9 градусов, а в выходные уже будет −13.