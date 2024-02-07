Синоптики скорректировали прогноз по обильным снегопадам и метелям в Челябинской области

По данным местного отделения Гидрометцентра, в среду, 7 февраля, будет идти мокрый снег, местами сильный. Также ожидаются гололёд, отложение мокрого снега на проводах и снежные заносы на дорогах. Ветер восточной четверти будет мощным, до 20−25 метров в секунду. Уличные термометры покажут от −3 до +2 градусов. Две ближайшие ночи будет подмораживать до −9…-16. Днём в четверг потеплеет максимум до ноля, в пятницу оттепель закончится — ожидается до −4…-9, а на крайнем западе — лишь до −14 градусов. Что касается снегопадов, то они снизят свою интенсивность днём в пятницу.
В прогнозе на среду для Челябинска тоже стоят сильный снегопад и метель. Днём температура воздуха будет колебаться между отметками +1 и −1 градус. В четверг снегопад станет менее обильным, а в пятницу почти сойдёт на нет. Ближайшие ночи ожидается −12…-14, днём в четверг — 3−5 градусов ниже ноля, в пятницу воздух прогреется до −7. По данным долгосрочного прогноза, выходные будут бесснежными и морозными.
О заметном ухудшении и без того разбушевавшейся погоды синоптики и МЧС предупредили накануне. В региональном центре на фоне оттепели два дня к ряду закрывали горки в главном ледовом городке на площади Революции. Судя по тому, что волна потепления отступит лишь в четверг, сегодня покататься на горках тоже вряд ли получится.
А в свободную минутку предлагаем почитать на «Пчеле» по тегу «Истории», что случалось с южноуральцами. Например, в каникулы поистине удивительное приключилось с 66-летним жителем Еманжелинска Александром Винсом. Он был настолько рад встрече со своим другом, что после крепких объятий с ним пришлось обращаться в больницу с переломом лопатки. Осенью кошка Соня спасла свою 15-летнюю хозяйку во время пожара в Пластовском районе. Многодетная мама с инвалидностью рассказала, как решилась на рождение первенца, будучи прикованной к инвалидной коляске, и чем это обернулось. А челябинские хирурги достали из желудка девочки килограммовый клок волос.