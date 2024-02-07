Синоптики скорректировали прогноз по обильным снегопадам и метелям в Челябинской области

А в свободную минутку предлагаем почитать на «Пчеле» по тегу «Истории», что случалось с южноуральцами. Например, в каникулы поистине удивительное приключилось с 66-летним жителем Еманжелинска Александром Винсом. Он был настолько рад встрече со своим другом, что после крепких объятий с ним пришлось обращаться в больницу с переломом лопатки. Осенью кошка Соня спасла свою 15-летнюю хозяйку во время пожара в Пластовском районе. Многодетная мама с инвалидностью рассказала, как решилась на рождение первенца, будучи прикованной к инвалидной коляске, и чем это обернулось. А челябинские хирурги достали из желудка девочки килограммовый клок волос.