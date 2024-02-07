Конфликтов учителей с учениками в Иркутске стало больше

«Если у вашего ребёнка возник конфликт с педагогом, сначала стоит прийти в школу и поговорить с учителем, с классным руководителем, с директором, — советует Екатерина Алексеевна. — Иногда родителям кажется, что проблему эффективнее решат вышестоящие инстанции. На деле обращения в министерство образования или другие структуры чаще всего “спускают” обратно в школу, конфликт за это время не только не разрешится, но и может обостриться».



Педагог считает, что частая причина проблем в том, что родители полностью перекладывают функцию воспитания на школу, хотя многое идёт из семьи — из того, каким способам разрешения конфликтов ребёнок там учится.



«За трудным поведением подростка чаще всего кроется просьба о помощи. Задача взрослых — услышать эту просьбу и найти способ помочь ребёнку, — уверена Екатерина Самусикова. — Сегодня в обществе, к сожалению, стало меньше доброты, взаимоуважения, понимания, терпимости. Нужно это исправлять, просвещать и родителей, и детей, и педагогов, рассказывать о способах правильного выхода из конфликтной ситуации».