Конфликтов учителей с учениками в Иркутске стало больше

В январе по социальным сетям разлетелось видео, на котором учительница одной из школ Иркутской области называет ученика мразью и угрожает ему. «Я тебя задушу!» — кричит она. На видео — лишь «кульминация» конфликта, который, как потом выяснилось, продолжался длительное время. И таких случаев — немало. Подробности в материале irk.aif.ru.
Каждая вторая жалоба
«Число жалоб на конфликты между учителями и учениками с каждым годом растёт, — констатирует уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. — Если в 2020 году в адрес уполномоченного по правам ребёнка поступило 73 таких обращения, то в 2022-м — 143. Конфликты педагогов с учениками или родителями — самая распространённая тема среди всех обращений по вопросам образования. Почти каждая вторая жалоба — об этом».
Родители жалуются на предвзятое отношение педагогов, занижение оценок, попытки перевести их детей на домашнее обучение — из-за трудного поведения в школе.
По мнению омбудсмена, конфликты в школе — серьёзная проблема. Ребёнок проводит в стенах учебного заведения значительную часть своего времени, поэтому важно, чтобы там был комфортный психологический климат. Любой конфликт — это стресс. И для его участников, и для школьников, которые становятся свидетелями. «Школьные войны» мешают нормальному обучению.
«Порой встречаются ситуации, когда педагоги в своих целях используют давление класса на ребёнка. Так, “с лёгкой руки” учителя у ребёнка начинаются проблемы со сверстниками, — продолжает Татьяна Афанасьева. — Конфликтам может способствовать физическая и психологическая усталость ребёнка из-за высоких нагрузок или ситуации, когда доходы семьи не соответствуют амбициям руководства школы. Всё это, конечно, неприемлемо».
Учитель тоже человек
Однако далеко не всегда вина за конфликт лежит на педагоге.
«В одной из школ Иркутска ученица пятого класса могла не реагировать на замечания классного руководителя, всячески пытаясь вызвать её на конфликт, снимая при этом педагога на камеру телефона, — приводит пример уполномоченный по правам ребёнка. — В подобных случаях важна поддержка школьной администрации. В той ситуации учитель была уже на грани увольнения, если бы не своевременное вмешательство. Школа чуть не потеряла хорошего педагога».
О том же говорят и в областном профсоюзе работников образования. Как рассказали представители организации, опросы среди молодых учителей, которые уходят из профессии через один-два года работы, показывают: наряду с размером зарплаты частая проблема — как раз конфликты. Это лишь углубляет дефицит кадров в школе, который и так является проблемой.
«Причины конфликта ученик-учитель могут быть разными, но чаще всего это позиция родителей, которые слепло верят словам детей, — делится мнением учитель истории, замдиректора по воспитательной работе Иркутской школы № 63 Максим Дудин. — А дети могут преувеличивать или неправильно интерпретировать ситуацию, выставляя учителя виноватым. Нередко родители “поколения потребителей” встают на сторону ребёнка даже когда он неправ: ученик курит вейп в туалете, установили камеры — сразу возмущение: “школа виновата, не имеет право”. Сломали дети камеру наблюдения — родители отказываются восстанавливать, пишут жалобы. Очень тяжело сегодня общаться с такими родителями, которые знают и помнят о своих правах, но забывают об обязанностях. И именно так они воспитывают и своих детей».
По словам детского омбудсмена, также конфликт с учениками часто возникает у опытного и квалифицированного педагога из-за эмоционального выгорания, большой нагрузки.
Не допустить обострения
«В межличностном общении конфликтные ситуации неизбежны, — считает педагог-психолог Марковской школы № 2 Екатерина Самусикова. — Важно, как они разрешаются. В урегулировании конфликтных ситуаций хорошо себя показали школьные службы примирения. В них могут входить школьные волонтёры, учителя, родители. Такие службы применяют восстановительный подход».
Суть его в том, чтобы сначала провести подготовительные встречи с каждым из участников конфликта по отдельности, обсудить с ними, как они видят выход из ситуации. Следующий этап решения проблемы — усадить стороны за стол переговоров, помочь им настроиться на уважительное взаимодействие. Важно, чтобы участие в процессе было добровольным, а всё, сказанное медиатору, оставалось конфиденциальным.
«Если у вашего ребёнка возник конфликт с педагогом, сначала стоит прийти в школу и поговорить с учителем, с классным руководителем, с директором, — советует Екатерина Алексеевна. — Иногда родителям кажется, что проблему эффективнее решат вышестоящие инстанции. На деле обращения в министерство образования или другие структуры чаще всего “спускают” обратно в школу, конфликт за это время не только не разрешится, но и может обостриться».
Педагог считает, что частая причина проблем в том, что родители полностью перекладывают функцию воспитания на школу, хотя многое идёт из семьи — из того, каким способам разрешения конфликтов ребёнок там учится.
«За трудным поведением подростка чаще всего кроется просьба о помощи. Задача взрослых — услышать эту просьбу и найти способ помочь ребёнку, — уверена Екатерина Самусикова. — Сегодня в обществе, к сожалению, стало меньше доброты, взаимоуважения, понимания, терпимости. Нужно это исправлять, просвещать и родителей, и детей, и педагогов, рассказывать о способах правильного выхода из конфликтной ситуации».
Куда обратиться
В случае возникновения конфликтов в школе можно позвонить на горячую линию федерального центра защиты прав и интересов детей по телефону 8−800−222−34−17 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. На сайте центра можно найти список организаций, которые занимаются медиацией (примирением) при конфликтах в школе.
Комментарий
Людмила Козьмина, заведующая лабораторией психологической безопасности личности Института развития образования Иркутской области:
— У конфликтов «учитель — ученик» или «учитель — родители» целый ряд причин. С одной стороны, школа теперь оказывает образовательные услуги, и родители часто занимают позицию «потребитель всегда прав».
При этом школа потеряла «монополию» на педагогическое знание, родители черпают информацию на форумах, консультируются со специалистами, и это сказывается на требованиях, которые они предъявляют к педагогу. Сегодня школьник не будет уважать другого человека только за то, что он старший, педагог, родитель. Авторитет приходится завоёвывать своим отношением к ребёнку, профессионализмом, личностными качествами.
Ещё одна причина конфликтов: по разным данным, от 20 до 40% современных родителей вообще не занимаются семейным воспитанием, перекладывая эту задачу на школу. Также часто в современных семьях интересы ребёнка ставятся в центр, что формирует специфическую личность с «перекосом» в сторону эгоизма и индивидуализма.
Мнение
Максим Петров, председатель Ассоциации советов отцов Иркутской области:
— В школе есть штатные специалисты, которые должны заниматься профилактикой подобных конфликтов, а если те возникли — урегулировать. Это социальные педагоги, советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Но часто, чтобы найти выход из конфликта, эффективнее привлечь независимого стороннего эксперта.
Не секрет, что администрация школы или департамент образования зачастую встают на сторону педагога, родители — на сторону своего ребёнка. А тут нужен объективный подход. Такую функцию посредника могут играть общественные организации, родительские сообщества. Например, этим активно занимается совет отцов города Ангарска. Его председатель, Андрей Удружев, в роли модератора успешно разрешает конфликтные ситуации. К сожалению, порой администрация школы старается «не выносить сор из избы», тем самым усугубляя конфликт.
В этой ситуации прибегнуть к помощи подобного «третейского судьи» — лучший вариант. Это реальный шанс погасить конфликт, способствовать примирению. К тому же, кто занимается примирением системно, осваивают новые приемы. Например, мы совместно с кафедрой педагогики Иркутского госуниверситета регулярно проводим круглые столы и мастер-классы для студентов старших курсов.
Стараемся помочь преподавателям подготовить к практической работе со школьниками и их родителями. В том числе организуем подобные встречи на площадках иркутских школ с участием учителей и старшеклассников, разыгрываем возможные конфликтные ситуации и вместе ищем пути их решения.