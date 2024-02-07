«Подозрительные сделки и разбитые стены»: прокуратура нашла массу нарушений в интернате Дзержинского района

«Покупки товаров на деньги пациентов оформляются на само учреждение. Заключаются подозрительные сделки: покупка дорогих телефонов, двух диванов за год для клиента, где старый якобы уничтожен. Система видеонаблюдения неисправна: она не интегрирована в “Безопасный город”, нет трансляции в реальном времени, записи не хранятся)», — рассказали в прокуратуре.