«Подозрительные сделки и разбитые стены»: прокуратура нашла массу нарушений в интернате Дзержинского района

Проверка прошла после публикаций СМИ о нарушениях прав пациентов интерната, применении к ним физической силы и методов карательной психиатрии.
В ведомстве рассказали: на момент проверки в учреждении содержались 220 человек с ограниченной дееспособностью. Первичный осмотр пациентов и опрос сотрудников не подтвердили факты причинения телесных повреждений. Однако прокуратура подключила следственный орган для процессуальной проверки на предмет выявления признаков преступлений в отношении пациентов.
«Покупки товаров на деньги пациентов оформляются на само учреждение. Заключаются подозрительные сделки: покупка дорогих телефонов, двух диванов за год для клиента, где старый якобы уничтожен. Система видеонаблюдения неисправна: она не интегрирована в “Безопасный город”, нет трансляции в реальном времени, записи не хранятся)», — рассказали в прокуратуре.
Также нарушены требования к качеству питьевой воды и оборудованию. Полы коридора, стены, мебель, окна и двери повреждены, влажная уборка из-за этого затруднена. Батареи не оборудованы ограждениями.
Прокуратура внесла представление в интернат. Проверка продолжается, ситуация остается на контроле.