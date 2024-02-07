Движение на 23 участках республиканских трасс закрыли из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий в 6 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».
По состоянию на 09:00 ч. 7 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 23 участках автодорог республиканского значения в 6 областях.
Актюбинская область — 11 участков
1. «Самара-Шымкент» км. 526−610, уч. гр. ЗКО-п. Кобда — 84 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области).
2. «Самара-Шымкент» км. 773−965, уч.п. Беккул Баба-п. Карабутак — 192 км.
3. «Актобе-Атырау-гр.РФ» км. 97−255, уч. г. Кандыагаш-п. Карауыкельды — 158 км.
4. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 0−150, уч. г. Кандыагаш-п. Бершогор — 150 км.
5. «Актобе-Атырау-гр.РФ» км. 46−97, уч. г. Алга-г. Кандыагаш — 51 км.
6. «Актобе-Атырау-гр.РФ» км. 13−46, уч. г. Актобе-г. Алга — 33 км.
7. «Актобе-гр.РФ (на Орск)» км. 39−136, уч. п. Шамши Калдаякова-гр.РФ — 97 км.
8. «Самара-Шымкент» км. 610−702, уч. п. Кобда-п. Маржанбулак — 92 км.
9. «Актобе-Мартук-гр.РФ» км. 22−64, уч. Эко Ойл-АЗС Лидер — 42 км. (ветер, метель, ограничение видимости).
10. «Актобе-Атырау-гр.РФ» км. 255−330, уч. п. Карауыкельды-гр. Атырауской обл. — 75 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Атырауской области) Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
11. «Самара-Шымкент» км. 965−1153, уч. п. Карабутак- развилка М-32 и А-26 — 188 км. Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.
Область Жетысу — 1 участок
1. «Ушарал-Достык» км 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км. (ветер, метель, ограничение видимости) Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Западно-Казахстанская область — 7 участков
1. «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4−104, уч. г. Уральск-гр.РФ — 100 км.
2. «Атырау-Уральск» км. 189−492 уч. гр. Атырауской обл. -г. Уральск — 303 км.
3. «Самара-Шымкент» км. 266−526, уч. п. Подстепное-гр. Актюбинской — 260 км.
4. «Подстепное-Федоровка-гр.РФ» км. 0−36, уч. п. Подстепное-п. Федоровка — 36 км.
5. «Самара-Шымкент» км. 195−246, уч. гр.РФ — пост. Сырым — 51 км.
6. «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км. 0−213, уч. п. Чапаево-п. Казталовка — 213 км.
7. «Уральск-гр.РФ (на Бузулук)» км. 5−33, уч. г. Уральск-гр.РФ — 28 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, метель, ограничение видимости).
Костанайская область — 1 участок
1. «Жезказган-Петропавловск» км. 252−335, уч. гр. обл. Улытау- г. Аркалык — 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау) Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Северо-Казахстанская область — 1 участок
1. «Мамлютка-Костанай» км. 23−159, уч. с. Становое-с. Макарьевка — 136 км. (в связи с закрытием областных и районных автодорог и ухудшением погодных условий) Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Область Улытау — 2 участка
1. «Жезказган-Петропавловск» км. 137−252, уч. п. Улытау-гр. Костанайской обл. — 115 км.
2. «Кызылорда-Павлодар» км. 433−756, уч. г. Жезказган-п. Жанаарка. — 323 км. (снег, метель, ограничение видимости, гололед) Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 246 единиц техники и 359 человек.