Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны

При этом он говорит, что нет ничего удивительного в появлении сейчас на прилавках арбузов, которые привезены из стран южного полушария, где как раз идет сбор их урожая. Также вполне безопасны ранние яблоки из Чили, Бразилии: они сочные, сладкие. При этом хранятся недолго.