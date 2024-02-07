Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. На прилавках рынков и магазинов появляются ранние фрукты и овощи, которые привозят в Крым из-за рубежа. Насколько они безопасны, содержатся ли в них нитраты и ядохимикаты, рассказал агроном Михаил Воробьев в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Привозить их могут откуда угодно: сейчас проблем с транспортировкой нет. Ранние овощи всегда пользуются повышенным спросом, поэтому есть и местные, и зарубежные. Самое главное, что выгоднее для покупателей. Если все выращено по всем правилам, с соблюдением технологий, то опасности в них нет».
Агроном уточняет, что к зарубежной продукции больше внимания, потому что она должна проходить таможенный, фитосанитарный контроль — это барьер для некачественной продукции.
«Более южные регионы находятся в выигрышном положении. Турции, Египту, Сирии не нужно затрачивать какие-то дополнительные усилия для выращивания овощей, которые для нас являются ранними. Если сейчас в Турции очень тепло, если там давно все цветет, то нет необходимости использовать пленочные, стеклянные теплицы, специальные агро-приемы», — объясняет Михаил Воробьев.
Говоря о хранении ранних овощей, агроном уточняет, что к ним, в том числе, относится редис, а также зеленые культуры: укроп, петрушка, салат. Чтобы продлить их свежесть, нет смысла использовать нитраты. Достаточно содержать в прохладном месте: при температуре +1…+3 градуса.
Нитраты же используют, чтобы увеличить урожай, а, следовательно, быстрее и больше получить прибыль. Однако на глаз отличить овощи с повышенным содержанием нитратов не получится. Это можно сделать только в лаборатории. Не помогут и бытовые нитратомеры, так как они имеют очень низкую чувствительность.
«Нужно помнить, что нитраты — это соли азотной кислоты. Обычно используют нитрат натрия, нитрат калия, нитрат аммония. Они хорошо растворяются в воде. Если вы подозреваете, что данный овощ у вас перенасыщен нитратами, нужно просто его замочить в воде. Часть нитратов растворится и покинет зелень или овощ», — дает совет агроном.
Есть фрукты, которые, по мнению Михаила Воробьева, все же покупать не стоит. Например, весной не должно быть на прилавках яблок сорта «Антоновка».
«Антоновка» при всех ухищрениях лежит максимум до января. Каким образом она может сохраниться до весны — не совсем понятно. В этом случае следует воздержаться от покупки", — предупреждает эксперт.
При этом он говорит, что нет ничего удивительного в появлении сейчас на прилавках арбузов, которые привезены из стран южного полушария, где как раз идет сбор их урожая. Также вполне безопасны ранние яблоки из Чили, Бразилии: они сочные, сладкие. При этом хранятся недолго.