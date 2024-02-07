Радий Хабиров рассказал, что будет на месте городища Уфа-2

«Я считаю, что ситуация вокруг него и православного храма — это пример того, как, не подумавши и не посоветовавшись с людьми, начали работу. Мы приняли решение: православный храм там ставить не будем. Хотя я сторонник возведения храмов, и неважно: православные ли они, синагоги, мечети. От этого только хорошо — это человека к Богу приближаем. Но люди активно были против, и у них есть свои аргументы. Хотя есть свои аргументы и у тех, кто хотел там поставить этот храм. Еще раз повторюсь, храм там строить не будем», — пояснил Радий Хабиров.