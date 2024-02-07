Радий Хабиров рассказал, что будет на месте городища Уфа-2

«Я считаю, что ситуация вокруг него и православного храма — это пример того, как, не подумавши и не посоветовавшись с людьми, начали работу. Мы приняли решение: православный храм там ставить не будем. Хотя я сторонник возведения храмов, и неважно: православные ли они, синагоги, мечети. От этого только хорошо — это человека к Богу приближаем. Но люди активно были против, и у них есть свои аргументы. Хотя есть свои аргументы и у тех, кто хотел там поставить этот храм. Еще раз повторюсь, храм там строить не будем», — пояснил Радий Хабиров.
Глава региона рассказал, что на площади городища «Уфа-2» есть планы возвести археологический депозитарий.
«Очень красивый проект “под стекло”: по стеклу ходишь, под тобой раскопки. Пока есть концепция, но стоит проект недешево. По первым только прикидкам — это 2 миллиарда рублей. Такой депозитарий очень нужен: туда можно привезти очень много фондов. У нас все музеи перезаполнены фондами, которые, в том числе, можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария. Мы надолго откладывать не будем. В горизонте 5 будущих лет мы его построим», — сказал Радий Хабиров во время встречи с представителями башкирской общественности.