Пенсионерки из Братска не могут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Таиланд. Полагают, что стали жертвой мошенников

Со слов женщины, вместе с подругами они планировали поездку к их 70-летиям. Часть денег накопили, часть взяли в долг. Поездку планировали за несколько месяцев. В середине ноября прошлого года приобрели путёвку в сети «Банк горящих туров», а точнее у индивидуального предпринимателям Александра Леонова, который на тот момент работал с сетью. В конце января этого года «Банк горящих туров» договор с ним расторг, о чём есть соответствующая запись на сайте компании.
Оплатив полностью тур в Паттайю, пенсионерки стали ждать вылета. Он был намечен на 16 января из Иркутска. По словам женщин, ещё до поездки в областной центр они заподозрили неладное — никак не могли получить документы на поездку. Впрочем, работавшая с ними менеджер Екатерина Леонова заверила, что это не проблема, и документы они получат по электронной почте позже. За день до назначенного вылета, когда пенсионерки были уже в Иркутске, менеджер вновь связалась с клиентами.
Екатерина сообщила нам, что нас пересаживают на 17 января. И все пошло по новому кругу. Документов нет. Затем она предложила вылет на 19 января и другой отель (с условиями хуже, чем у нас был в заявке). Мы согласились, но и опять мы не получили никаких документов. 19 января мы вынуждены были вернуться в Братск. Отпуск испорчен. Потрачены средства, которые копились на поездку к нашим юбилеям, — рассказала читательница ИА «ТК Город».
— Да! Мы считаем (но это наши эмоции), что это мошенничество или присвоение чужих средств с использованием служебного положения, так как деньги нам не возвращены. Однако определять как называются деяния совершенные ИП Леоновым А. Ю. в соответствии с законами РФ мы не можем, поэтому 05.02.2024 года мы подали жалобу в прокуратуру на действия Леонова А. Ю. Вот тогда, после результатов проверки, мы узнаем точно как называются действия, — написала нам в письме одна из пенсионерок. — Лично я на эту поездку заняла 34 тысячи рублей, моя подруга Ирина использовала все подарочные деньги на 70-летие от детей и друзей! И что в итоге: поездка не состоялась и деньги не возвращают.
Развёрнутых комментариев со стороны турагента на момент публикации этого материала ИА «ТК Город» получить не удалось. 6 февраля корреспондент информационного агентства связался с Екатериной Леоновой. Та заверила, что средства за несостоявшуюся поездку пенсионеркам вернут в течение дня и готова была дать комментарий по телефону утром следующего дня (ИА «ТК Город» также предложило предоставить комментарий в письменном виде). 7 февраля пенсионерки сообщили ИА «ТК Город», что деньги им на счета так и не поступили. Созвониться с турагентом корреспонденту не удалось. Звонки или попадали на автоответчик, или линия была занята. В мессенджере Екатерина Леонова несколько раз переносила время созвона, заявляя, что очень занята.
Тем не менее мы готовы предоставить возможность высказаться турагенту по поводу сложившейся ситуации, если он того пожелает и найдёт время. Чем закончится проверка прокуратуры, информагентство тоже планирует рассказать в будущем.