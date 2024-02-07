Пенсионерки из Братска не могут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Таиланд. Полагают, что стали жертвой мошенников

— Да! Мы считаем (но это наши эмоции), что это мошенничество или присвоение чужих средств с использованием служебного положения, так как деньги нам не возвращены. Однако определять как называются деяния совершенные ИП Леоновым А. Ю. в соответствии с законами РФ мы не можем, поэтому 05.02.2024 года мы подали жалобу в прокуратуру на действия Леонова А. Ю. Вот тогда, после результатов проверки, мы узнаем точно как называются действия, — написала нам в письме одна из пенсионерок. — Лично я на эту поездку заняла 34 тысячи рублей, моя подруга Ирина использовала все подарочные деньги на 70-летие от детей и друзей! И что в итоге: поездка не состоялась и деньги не возвращают.