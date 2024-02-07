Сбежавшего от алиментов жителя Братска нашли в Самарской области

Житель Братска накопил задолженность по алиментам в размере около 800 тысяч рублей на детей от двух неудачных браков. Скрываясь от долгов, мужчина улетел в Самарскую область, где обзавелся новой семьей. Об этом сообщают в ГУФССП России по Иркутской области.