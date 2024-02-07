Сбежавшего от алиментов жителя Братска нашли в Самарской области

Житель Братска накопил задолженность по алиментам в размере около 800 тысяч рублей на детей от двух неудачных браков. Скрываясь от долгов, мужчина улетел в Самарскую область, где обзавелся новой семьей. Об этом сообщают в ГУФССП России по Иркутской области.
— Сибиряка объявили в розыск, и спустя время, мужчину нашли в городе Чапаевск. Приставы узнали, что он хочет взять жилье в ипотеку для новой семьи. Это и побудило жителя братска выплатить долг, — говорят судебные приставы.
Должнику просто объяснили, что банк не одобрит ему ипотеку, пока дети от прошлых браков не получат свои деньги.
Напомним, ранее КП-иркутск писала о том, что в Иркутске создали муниципальную территориальную службу примирения.