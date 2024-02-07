За неделю Омск лидировал в СФО по количеству заболеваний коронавирусом

Оперштаб Омской области 6 февраля озвучил данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе — с 29 января выявлено 352 случая заражения. Как утверждает источник, цифра — самая большая в Сибирском федеральном округе.
При этом на предыдущей неделе было 319 заражений, что соответствовало третьему месту в СФО.
Также в последние дни января и первые дни февраля было госпитализировано 38 пациентов. В связи с тревожной обстановкой режим повышенной готовности был продлен до конца марта текущего года.