Главные новости в Молдове 7 февраля

1. Аэропорт Кишинева подвергается большому риску: Мошеннический захват коммерческих помещений приведет к проблемам с безопасностью полетов — мнение экс-премьера.
2. Отключаем отопление, снимаем пальто: В Молдове летние 19 градусов тепла среди зимы — сколько продлится приятная аномалия.
3. В Кишиневе неизвестный напал на улице и избил вдову героя и ее маленькую собачку, его подозревают в нападении и на маленьких девочек: У женщины перелом носа, ее любимице сделали сложную операцию.
4. Кто в Молдове «инородное тело»: гагаузы или унионисты — такой наглости страна еще не видела.
5. Как PAS собирается с 17 процентами жителей страны изменить Конституцию Молдовы: Такого мошенничества еще никогда не было — мнение экс-глава Центризбиркома.