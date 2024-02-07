Подростки с пистолетом пришли в школу в Иркутске

По данным источника, инцидент произошёл в школе номер 14 на улице Карла Либкнехта. Сообщается, что в учебное заведение смогли проникнуть три парня, которые там не учатся, после чего один из них вошёл в один из классов и демонстративно показал пистолет всему классу с криком «Всем на колени!». Успокоили подростка его же друзья, которые быстро увели его.