Подростки с пистолетом пришли в школу в Иркутске

Сообщение о том, что в Иркутске десятиклассник с пистолетом пришёл на урок в чужую школу и приказал классу встать на колени, накануне опубликовали в новостном паблике SHOT.
По данным источника, инцидент произошёл в школе номер 14 на улице Карла Либкнехта. Сообщается, что в учебное заведение смогли проникнуть три парня, которые там не учатся, после чего один из них вошёл в один из классов и демонстративно показал пистолет всему классу с криком «Всем на колени!». Успокоили подростка его же друзья, которые быстро увели его.
Троих быстро задержали и доставили в отделение полиции. По данным источника, парни пришли в школу к своей знакомой, чтобы «покрасоваться» перед ней. На родителей и опекунов школьников составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей.