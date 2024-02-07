В Омске начали собирать подписи для повышения зарплаты учителям

Как сообщили на портале NGS55.RU, на остановке «Академия транспорта» появилось объявление о сборе подписей за увеличение зарплат педагогов и работников культуры. С 5 февраля этого года общественник Игорь Басов и другие члены «Омского общественного городского совета» открыли сбор подписей за то, чтобы в Горсовете рассмотрели этот вопрос.
«Это тема исполнения майских указов президента № 597 от 7 мая 2012 года. В соответствии с ними работники культуры и педагоги должны получать среднюю зарплату по региону. У нас средняя по региону — около 55 тысяч. У города на исполнение этого указа нет денег. Соответственно, мы сделали обращение на имя президента. Оно сейчас перенаправлено в правительство Омской области — [речь] о том, чтобы из регионального бюджета выделили необходимые средства для исполнения этого указа», — рассказал Игорь Басов.
Общественник сообщил, что нужно собрать 9 000 подписей, чтобы инициативу рассмотрели в Горсовете и смогли проголосовать. За день удалось собрать меньше 100 подписей.
«Сроков нет, подписи можно хоть целый год собирать. Но по-хорошему нам бы хотелось закончить со сбором подписей до 12 февраля. Чтобы на февральском заседании Горсовета этот вопрос поставить на голосование», — пояснил Басов.