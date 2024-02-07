В Омске начали собирать подписи для повышения зарплаты учителям

«Это тема исполнения майских указов президента № 597 от 7 мая 2012 года. В соответствии с ними работники культуры и педагоги должны получать среднюю зарплату по региону. У нас средняя по региону — около 55 тысяч. У города на исполнение этого указа нет денег. Соответственно, мы сделали обращение на имя президента. Оно сейчас перенаправлено в правительство Омской области — [речь] о том, чтобы из регионального бюджета выделили необходимые средства для исполнения этого указа», — рассказал Игорь Басов.