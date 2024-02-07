Пять омских школ переводят на дистанционное обучение

Как уточнил градоначальник, это связано с масштабным обновлением городских школ; только на 5 школ будет направлено 848 миллионов рублей.
«Совместно с министерством образования Омской области мы заранее подготовились к старту ремонтной кампании: предварительный план распределения детей был разработан ещё летом, обозначены безопасные маршруты до принимающих школ, предусмотрена компенсация транспортных расходов. Большая работа проведена со школьными коллективами и родителями учеников», — заявил Сергей Шелест.
Согласно плану, дети из пяти школ распределяются в следующие учреждения:
— из школы № 14 в школы № 16 и 23;
— из школы № 18 в школы № 8 и 109;
— из школы № 21 в школы № 28 и 49;
— из школы № 129 в школу № 98 и гимназию № 123;
— из школы № 133 в школу № 63 и гимназию № 12.
Напомним, как ранее сообщал «СуперОмск», ученикам закрытых на ремонт омских школ компенсируют расходы на проезд до учебного заведения и обратно (две поездки в день), но для этого одному из родителей нужно будет написать заявление.