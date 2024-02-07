Пять омских школ переводят на дистанционное обучение

В Омске со среды, 7 февраля 2024 года, ученики пяти школ: № 14, 18, 21, 129 и 133 — временно переходят на дистанционную систему обучения, а с 19 февраля уйдут на семидневные каникулы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. Впоследствии, ориентировочно с 26 февраля 2024 года, школьники начнут следующий семестр или продолжат четверть в гостевых учреждениях.