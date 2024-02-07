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Пять омских школ переводят на дистанционное обучение

В Омске со среды, 7 февраля 2024 года, ученики пяти школ: № 14, 18, 21, 129 и 133 — временно переходят на дистанционную систему обучения, а с 19 февраля уйдут на семидневные каникулы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. Впоследствии, ориентировочно с 26 февраля 2024 года, школьники начнут следующий семестр или продолжат четверть в гостевых учреждениях.
Источник: РИА "Новости"

Как уточнил градоначальник, это связано с масштабным обновлением городских школ; только на 5 школ будет направлено 848 миллионов рублей.

«Совместно с министерством образования Омской области мы заранее подготовились к старту ремонтной кампании: предварительный план распределения детей был разработан ещё летом, обозначены безопасные маршруты до принимающих школ, предусмотрена компенсация транспортных расходов. Большая работа проведена со школьными коллективами и родителями учеников», — заявил Сергей Шелест.

Согласно плану, дети из пяти школ распределяются в следующие учреждения:

— из школы № 14 в школы № 16 и 23;

— из школы № 18 в школы № 8 и 109;

— из школы № 21 в школы № 28 и 49;

— из школы № 129 в школу № 98 и гимназию № 123;

— из школы № 133 в школу № 63 и гимназию № 12.

Напомним, как ранее сообщал «СуперОмск», ученикам закрытых на ремонт омских школ компенсируют расходы на проезд до учебного заведения и обратно (две поездки в день), но для этого одному из родителей нужно будет написать заявление.

образование