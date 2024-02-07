Придет ли «Ольга» в Пермь: на Пермский край надвигается мощный циклон

На Россию надвигается мощный циклон «Ольга» со стороны Скандинавии, он сменит бушевавшую не так давно в центральной части страны «Надин» из Атлантики.
Синоптики центра «Фобос» предупреждают о ненастье в северо-западной части России уже сегодня, 7 февраля. Об этом рассказывает «Комсомолка». Атмосферное давление может упасть до 717 мм рт. ст., начнутся мощные снегопады с сильнейшими порывами ветрами.
В течение суток в Москве выпадет около четверти от месячной нормы осадков, к субботе сугробы могут достигнуть полуметровой высоты.
«Ольга» пройдет через Санкт-Петербург и Тверь, а дальше на Москву. После этого циклон пронесется через Владимирскую и Нижегородскую области. Затем стихия достигнет Татарстан, а тут совсем рядом и Прикамье.
Дойдет ли «Ольга» до Пермского края «КП-Пермь» рассказал кандидат географических наук Андрей Шихов. По его словам, скандинавский циклон заденет только южные части региона.
В это время над регионом будет властвовать не менее мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря. Сильные снегопады прогнозируются 7 и 8 февраля. Количество осадков за неделю ожидается, как минимум, в два раза больше нормы.
«В Пермском крае в период со среды до пятницы можно ожидать прибавку снежного покрова в сумме примерно на 10 см, что больше трети месячной нормы», — отмечает Андрей Шихов.
По его словам, столь мощные осадки мало повлияют на повышение водности пермских рек. С высокой вероятностью воды в реках будет меньше нормы. Большая ее часть должна уйти на пополнение грунтовых вод, которые сильно истощились вследствие прошлогодней засухи.
Кстати, циклонам в Европе дают женские имена, а антициклонами мужские.