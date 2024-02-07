График движения электричек Хабаровска на 9 и 10 февраля уточнили

АО «Экспресс Приморья» предупреждает о корректировке расписания пригородных поездов, следующих между Хабаровском, Волочаевкой и Хором 9 и 10 февраля. Изменения коснутся маршрутов № 6807 и № 6824, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, ранее железнодорожники давали информацию о новом графике пригородных поездов на февраль и информировали об изменении в расписаниях работы 9 и 10 января. Сейчас в эти данные внесли корректировки.



Так 9 февраля поезд № 6807 «Хор -Хабаровск-1» будет курсировать на 1 час 11 минут раньше обычного расписания. Начинать свой путь он будет в 15:27 по местному времени и следовать будет до станции Хабаровск-2. А 10 февраля поезд № 6824 «Волочаевка −1 — Хабаровск-1» будет отправляться на 2 часа 14 минут раньше, а именно в 15:30 по местному времени.