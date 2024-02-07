Про просроченные долги омичам напомнит робот

На законодательном уровне с 1 февраля 2024 года теперь прописано понятие коллекторов и регламентирована их деятельность. Какие нововведения предусмотрены и как они отразятся на жизни должников?
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Контроль усилится
Заниматься коллекторской деятельностью на территории РФ могут организации, выкупившие задолженность у кредитных учреждений и зарегистрированные в едином госреестре. Причём не важно, в каком городе зарегистрировано коллекторское агентство — полномочия его распространяются по всей стране.
Следят за правомерностью действий таких компаний судебные приставы; теперь под их надзор попадут также кредитные и микрофинансовые организации.
«В 2023 году в ФССП по Омской области за помощью в защите прав при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности обратились 414 человек, — рассказал замруководителя ГУ ФССП по Омской области Сергей Федорин. — Более 90% нарушений приходится на микрофинансовые организации. В адрес профессиональных коллекторских организаций направлено 21 предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований в ведении деятельности. 115 протоколов составлено по ст. 14.57 КоАП РФ, сумма наложенных штрафов составила около 5,7 млн руб., взыскано 5,3 млн руб».
Без личного контакта
Согласно поправкам, к способам взаимодействия кредитора или его представителя с должником добавляется интеллектуальный агент. Робот-коллектор напомнит о просрочке задолженности и сможет ответить на вопросы собеседника.
«При взаимодействии с помощью интеллектуального агента у должника в обязательном порядке должна быть возможность переключения на живого человека. Если ему показалось недостаточной информация, полученная от робота, он автоматически сможет переключиться на взаимодействие со специалистом», — подчеркнула начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУ ФССП России по Омской области Марина Чердынцева.
Кроме того, взаимодействовать с должником кредитор теперь сможет через портал «Госуслуги», если получит на это согласие проштрафившегося заёмщика. И письма на адрес должника будут доставляться не только почтой, но и через курьера. Однако без личного контакта посыльного с адресатом.
Общение по расписанию
По новым правилам общение коллекторов с должниками ограничивается временными рамками. В рабочие дни оно возможно с 8 до 22 часов, в выходные и праздничные — с 9 до 20 часов. По каждому кредитному обязательству взаимодействие посредством телефонных звонков может происходить один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц. Число отправленных СМС должно быть не более двух в сутки, четырёх в неделю и 16 в месяц.
«Наиболее распространённые нарушения работы коллекторов, если судить по обращениям граждан, — это взаимодействие с третьими лицами, которые не являются должниками по кредитным обязательствам, их номера телефонов были оставлены в качестве контактных заёмщиками-должниками без их согласия. И частота взаимодействий. Кредитные компании пытаются воздействовать на должника психологически, ставят на телефон автодозвон», — констатирует Марина Чердынцева.