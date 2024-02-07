Про просроченные долги омичам напомнит робот

По новым правилам общение коллекторов с должниками ограничивается временными рамками. В рабочие дни оно возможно с 8 до 22 часов, в выходные и праздничные — с 9 до 20 часов. По каждому кредитному обязательству взаимодействие посредством телефонных звонков может происходить один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц. Число отправленных СМС должно быть не более двух в сутки, четырёх в неделю и 16 в месяц.