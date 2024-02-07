С 1 по 20 февраля в Кузбассе проходят дни науки

«В Год молодёжи и студентов особенно важно вовлекать в науку детей и молодёжь. У ребят появится возможность реализовать свой потенциал, узнавать о достижениях учёных и их открытиях, учиться на их примере. В этом году свой 300-летний юбилей отметит Российская академия наук, поэтому научные конференции и мероприятия будут проходить в течение всего года», — отметил министр науки, высшего образования и молодёжной политики региона Сергей Пфетцер.