С 1 по 20 февраля в Кузбассе проходят дни науки. Для участников запланированы открытые лекции от кузбасских учёных, конференции, мастер-классы, тренинги, выставки.
«В Год молодёжи и студентов особенно важно вовлекать в науку детей и молодёжь. У ребят появится возможность реализовать свой потенциал, узнавать о достижениях учёных и их открытиях, учиться на их примере. В этом году свой 300-летний юбилей отметит Российская академия наук, поэтому научные конференции и мероприятия будут проходить в течение всего года», — отметил министр науки, высшего образования и молодёжной политики региона Сергей Пфетцер.
Во время старта научных дней прошло множество мероприятий. К примеру, обсудили вопросы современной медицины, а также образования в сфере культуры.
В Государственной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова открылась выставка монографий и учебных пособий кузбасских учёных. Посетить её можно до 17 февраля.