«Ольга» приближается. В Петербурге усиливается мороз, но без сильных снегопадов

Северную столицу своим краем заденет активный циклонический вихрь «Ольга», врывающийся на европейскую территорию России. Температурные показатели будут на 7−8 градусов ниже климатической нормы этого дня. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы. Центр снежного циклона сейчас находится над Прибалтикой. В 6 часов утра на востоке Латвии и Белоруссии видимость в снегопадах ухудшалась до 600 м, а в приграничных районах Смоленской и Псковской областей до 1,5−2,0 км. До Москвы метели доберутся к полудню, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.