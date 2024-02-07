«Ольга» приближается. В Петербурге усиливается мороз, но без сильных снегопадов

Циклон «Ольга» заденет Петербург своим краем.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 февраля в городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 13−15, местами до минус 17 градусов, днем составит минус 10−12 градусов. На дорогах гололедица.
Северную столицу своим краем заденет активный циклонический вихрь «Ольга», врывающийся на европейскую территорию России. Температурные показатели будут на 7−8 градусов ниже климатической нормы этого дня. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы. Центр снежного циклона сейчас находится над Прибалтикой. В 6 часов утра на востоке Латвии и Белоруссии видимость в снегопадах ухудшалась до 600 м, а в приграничных районах Смоленской и Псковской областей до 1,5−2,0 км. До Москвы метели доберутся к полудню, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Следующие два дня мороз сохранится: по ночам минус 20, местами до минус 24−25 градусов, днём минус 12−14 завтра и минус 14−16 в пятницу. Существенных осадков не ожидается. В отдельных районах возможна изморозь.