На мелкие части: во Владивостоке вандалы разбили очередную автобусную остановку

Во Владивостоке любители портить муниципальное имущество разнесли очередную автобусную остановку, сообщает ИА PrimaMedia.
На Чуркине местные жители обнаружили крошку из стекла у павильона в районе Калинина, 42. При этом горожане отметили, что новые остановки их разочаровали — они не очень крепкие, кроме того еще и продуваются из-за зазоров.
В настоящий момент информация о необходимости проведения уборки и замене стекла находится в работе у профильных специалистов.
Отметим, что во Владивостоке периодически происходят акты вандализма в общественных местах. Так, в октябре прошлого года молодые люди попытались разгромить благоустройство сквера на Ульяновской, 8.