Камеры в школьном туалете, на которые ополчились омбудсмен и прокуратура Приморья, работали три года

Камеры в туалете одной из школ Артема работали почти три года. О скандальном видеонаблюдении узнала широкая общественность, после чего на странное решение обратили внимание представители прокуратуры и омбудсмен по правам детей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Так вот, видеонаблюдение после резонанса убрали. На нарушение частной жизни указала Ольга Романова, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае. О демонтаже сообщили РИА Новости.
«Выявились неоднократные случаи, когда учащиеся удовлетворяли свои потребности на стены и пол в туалете», — рассказал представитель.
Конечно, и курильщиков было бы ловить удобно — сложно поспорить. Вот только, как заключили в прокуратуре, видеонаблюдение в уборной все-таки является серьезным нарушением. Как мы уже писали, Ольга Романова заявила, что не было приказа на установку камер от директоров (и, вероятно, согласия большей части родителей). В то же время моменты частной жизни детей транслировались все это время на пульт охраны.