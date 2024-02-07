Камеры в школьном туалете, на которые ополчились омбудсмен и прокуратура Приморья, работали три года

Конечно, и курильщиков было бы ловить удобно — сложно поспорить. Вот только, как заключили в прокуратуре, видеонаблюдение в уборной все-таки является серьезным нарушением. Как мы уже писали, Ольга Романова заявила, что не было приказа на установку камер от директоров (и, вероятно, согласия большей части родителей). В то же время моменты частной жизни детей транслировались все это время на пульт охраны.