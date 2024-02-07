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Камеры в школьном туалете, на которые ополчились омбудсмен и прокуратура Приморья, работали три года

Камеры в школьном туалете одной из школ Артема до демонтажа проработали три года.
Источник: Комсомольская правда

Камеры в туалете одной из школ Артема работали почти три года. О скандальном видеонаблюдении узнала широкая общественность, после чего на странное решение обратили внимание представители прокуратуры и омбудсмен по правам детей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Так вот, видеонаблюдение после резонанса убрали. На нарушение частной жизни указала Ольга Романова, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае. О демонтаже сообщили РИА Новости.

При этом представитель управления образования Артемовского ГО рассказал, что слабофокусная камера видеонаблюдения была установлена еще в январе 2021 года: она и должна была следить за тем, что происходит около кабинок и умывальников. Решение об этом приняли в октябре 2020 года якобы на общешкольном родительском собрании.

«Выявились неоднократные случаи, когда учащиеся удовлетворяли свои потребности на стены и пол в туалете», — рассказал представитель.

Конечно, и курильщиков было бы ловить удобно — сложно поспорить. Вот только, как заключили в прокуратуре, видеонаблюдение в уборной все-таки является серьезным нарушением. Как мы уже писали, Ольга Романова заявила, что не было приказа на установку камер от директоров (и, вероятно, согласия большей части родителей). В то же время моменты частной жизни детей транслировались все это время на пульт охраны.

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