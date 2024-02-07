В Свердловскую область придут метели, снегопады и похолодание

На Свердловскую область надвигаются метели и снегопады. А также ожидается окончание оттепели. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— К южным границам области подойдет холодный фронт, осадки возобновятся, при этом теплый воздух будет вытеснен на северо-восток и север региона. Суммарное количество осадков по области за сутки — до 4−9 миллиметров, на востоке — до 1−3 миллиметров. В Екатеринбурге ожидается до 5−7 миллиметров, — рассказал эксперт.
Также 7 февраля ожидаются сильные порывы ветра. Их скорость будет достигать 15 метров в секунду. В сочетании со снегопадами это приведет к метели.
Похолодание придет в область 10 февраля. Тогда столбики термометров опустятся до отметки −14 градусов. 11 числа ожидается −12 градусов. А 12 февраля похолодает до −13 градусов.