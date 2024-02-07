В Свердловскую область придут метели, снегопады и похолодание

— К южным границам области подойдет холодный фронт, осадки возобновятся, при этом теплый воздух будет вытеснен на северо-восток и север региона. Суммарное количество осадков по области за сутки — до 4−9 миллиметров, на востоке — до 1−3 миллиметров. В Екатеринбурге ожидается до 5−7 миллиметров, — рассказал эксперт.