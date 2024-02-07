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Движение маршруток и автобусов ограничили на всех автодорогах Самарской области

В Самарской области ввели запрет на перевозки пассажиров и детей 7 февраля.
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Источник: Комсомольская правда

В среду, 7 февраля, в Самарской области на всех автомобильных дорогах ограничили движение маршруток и автобусов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями — на дорогах наблюдается сильный боковой ветер, снегопад, ограниченная видимость.

— Ограничение касается маршрутного транспорта, который занимается перевозкой пассажиров, а также организованных перевозок детей на автобусах, — рассказали в ГИБДД Самарской области.

По предварительной информации, оно будет действовать с 09:00 до 18:00.

Напомним, также в Самарской области из-за непогоды ввели временный запрет движения для всех транспортных средств на участках федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал»: км 93+000 — км 126+000, подъезд к г. Оренбург.